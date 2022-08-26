Hatay’da temel kazısı yapılan arsada oluşan toprak kayması nedeniyle tahliye edilen bina sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Hatay’da temel kazısı yapılan arsada oluşan toprak kayması nedeniyle tahliye edilen bina sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesi, Ekinci Mahallesi’nde bir binanın inşaatı için temel kazısı yapılırken toprak kayması meydana gelmesi sonucu boşaltılmasının ardından ev sahiplerinden Recep Özcan müteahhitten şikayetçi olacağını belirtti.

Evinin kirada olduğunu ifade eden Özcan, bu olaydan dolayı kiracılarının öğretmen evinde kaldığını, evlerine giremediğini ifade ederek, "Hem binayı yapan hem de temel kazan müteahhitten şikayetçi olacağım burada yaşayan herkesi mağdur ettiler" dedi.

Binayı yapan müteahhidin kanalizasyon şebekesini düzgün yapmadığından dolayı çökme olduğunu iddia eden Özcan, "Temel kazan müteahhit zemin araştırması yapmadan ve mesafeyi kısa tutmasından dolayı toprak kayması oldu. Herkes mağdur bunun hesabını kim verecek. Şu an yaz mevsimindeyiz kış olsaydı ne olacaktı herkes soğukta dışarda kalacaktı" diye konuştu.

Özcan önümüzdeki hafta AFAD’tan ekip gelip binada inceleme yapacağını, tutulacak rapora göre evlerine geçeceklerini ifade etti.

Binanın, zabıta tarafından girişine uyarı levhası konulurken, inşaat firmasının duvar yapımına devam ettiği gözlendi.