Hatay’da bir kişiyi darp edip parasını gasp eden 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalanıp tutuklandı.

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.A ve M.E , A.A’ya önce darp etti daha sonra 4 bin 520 TL’sini ve 120 dolarını alıp kaçtı. Olayın peşine düşen polisler Alsancak Mahallesi’nde iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.