Hatay’ın Erzin ilçesinde alacak verecek meselesi kan aktı. Bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

Hatay’ın Erzin ilçesinde alacak verecek meselesi kan aktı. Bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay İstasyon caddesi üzerindeki bir narenciye bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle karşı karşıya gelen Hakan Gör (44) ile Y.Ö. (38) tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sırasında Y.Ö. yanında getirdiği tüfekle Gör’e ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Dörtyol devlet hastanesine kaldırılan Hakan Gör yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gör’ün cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.