Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir evden elektronik eşya, ziynet eşyası ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir evden elektronik eşya, ziynet eşyası ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Elektrik Mahallesi’nde meydana gelen evden hırsızlık olayında 1 adet powerbank, 1 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 4 adet kol saati, 4 adet imitasyon yüzük, 5 adet bileklik, 4 adet kolye, 6 adet küpe ve 2 bin TL çalındı. Yapılan çalışma sonucu olayın şüphelisinin M.M.T. olduğu tespit edildi.

Şahıs Elektrik Mahallesi’nde bulunan ikametinde çalmış olduğu malzemelerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.