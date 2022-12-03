Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahallesi’nde Ali Ungan (58) adlı şahıs evinin önünde bulunduğu sırada Y.A. (21) isimli şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Y.A. bıçakla Ali Ungan’ı göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Ungan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Zanlı Y.A. emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.