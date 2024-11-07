Hatay’da itfaiye ekipleri tarafından vatani Mehmetçiğe yangın güvenliği üzerine eğitim verildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı personeli yangın güvenliği eğitimlerini sürdürüyor. İtfaiye ekipleri tarafından; 8. Komando Tugayı Şehit Üsteğmen Murat Yıldız Kışlası’nda vatani görevini yerine getiren Mehmetçiklere ve rütbeli personele yangın güvenliği eğitimi verildi. Eğitimlerde; yangın türleri, müdahale yöntemleri, yangın tüpü kullanımı, kişisel koruyucu kıyafetler ve temiz hava solunum cihazı kullanımı gibi önemli başlıkları ele alındı.

2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Ayrıca, tugaya ait itfaiye arazözü ile olası yangınlara müdahale ve su takviyesi konularında bilgi paylaşımı yapıldı.

Kaynak: iha