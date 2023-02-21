Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 depremin ardından Asi Nehri’nin bazı bölümleri hasar aldı. Dün akşam saatlerinde Hatay merkezli gerçekleşen depremde ise, hasar alan bölümlerin çöktüğü görüldü. Çöken kısımlar dron ile havadan görüntülendi.

Hatay’da gerçekleşen depremlerin ardından Asi Nehri’nin bazı kısımlarında çökmeler meydana geldi. Nehir üzerinde çöken noktalar dron ile havadan görüntülendi.

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