Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Defne ilçesinde asfalt yapımı, yol bakım ve taş duvar örme çalışması yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Defne ilçesinde asfalt yapımı, yol bakım ve taş duvar örme çalışması yaptı.

Büyükşehir ekipleri, Defne’nin farklı mahallelerinde eş zamanlı çalışarak vatandaşların ulaşımdaki sorununu ortadan kaldırmak için asfalt yapımı, yol bakım ve taş duvar örme çalışması başlattı.

Ekipler, Aknehir Mahallesi bağlantı yolunda beton asfalt serimi yaparken Çınarlı-Çökek ile Özbek-Büyükçat bağlantı yollarında ve Turunçlu Bahriye Üçok Caddesi’nde beton asfalt öncesi zemin iyileştirme, Toygarlı Mahallesi’nde 60 metre uzunluğunda ve 7 metre yüksekliğinde, Büyükçat Mahallesi’nde ise 100 metre uzunluğunda ve 3 buçuk metre yüksekliğinde taş duvar örme çalışması yaptı.

Yol çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını bildiren Büyükşehir ekipleri heyelan ve diğer risklere karşı can ve mal kaybının önüne geçmek için duvar çalışmasının en kısa sürede tamamlanacağını, il genelindeki ihtiyaç duyulan bölgelerde de koordineli çalışmaların devam edeceğini belirttiler.