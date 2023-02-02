Yakalanan biri kadın 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A. ile H.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında İskenderun ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda hırsızlık, basit yaralama, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlarından suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan M.A., S.E., H.A. ile H.İ.D. yakalandı.

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