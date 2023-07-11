Hatay’da 2 yıl 30 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak suçundan 2 Yıl 1 Ay hapis cezası bulunan R.S’nin adresi tespit edildi. Hükümlü Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.