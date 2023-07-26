Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 1 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Dörtyol ilçesi Kışlalar Mahallesi’nde “uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak” suçlarından aranan ve hakkında 1 yıl 6 ay verilmiş hapis cezası bulunan M.G. tespit edilip yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsı tutuklanarak cezaevine gönderildi.