Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan E.O., M.E. ile C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne ve kızına yaya geçinde çarpan sürücü esnaftan dayak yedi

Anne ve kızına yaya geçinde çarpan sürücü esnaftan dayak yedi

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada İskenderun ilçesinde belirlenen 8 ayrı adrese yapılan baskında; silahla tehdit, güveni kötüye kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, askeri firar, kasten yaralama, tehdit ve hırsızlık suçlarından aranan E.O., M.E., E.T., N.K., C.T., A.K., S.K. ile M.A.A. adlı 8 şüpheli gözaltına alındı.

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