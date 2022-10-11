Hatay’ın İskenderun ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada İskenderun ilçesinde belirlenen 8 ayrı adrese yapılan baskında; silahla tehdit, güveni kötüye kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, askeri firar, kasten yaralama, tehdit ve hırsızlık suçlarından aranan E.O., M.E., E.T., N.K., C.T., A.K., S.K. ile M.A.A. adlı 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan E.O., M.E. ile C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.