Hatay’ın İskenderun ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık ve güveni kötüye kullanma olaylarının şüphelisi 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. İskenderun ilçesine bağlı Cumhuriyet, Meydan, İsmet İnönü ile Sakarya mahallelerinde ekiplerin yaptığı çalışmada farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık ve güveni kötüye kullanma olaylarının failleri tespit edildi. Tespit edilen 7 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.