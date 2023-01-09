Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından alt ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam edildiği bildirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından alt ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam edildiği bildirildi.

Büyükşehir belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin, beton asfalt ve büz döşeme çalışmalarına Defne ile Antakya ilçesinde sürdürdüğü kaydedildi. Vatandaşların ulaşımını modern hale getirmek ve ulaşımı da kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını hızlandıran belediye ekiplerinin, Defne ilçesine Büyükçat ve Yeniçağ Mahallesi arasındaki yolda beton asfalt çalışması yaptığı belirtildi. Ekiplerin ayrıca olumsuz hava koşullarında tıkanıklıkları ve riskleri önlemek amacıyla Antakya’ya bağlı Karaali Mahallesi, Defne’ye bağlı Orhanlı ve Yeniçağ mahallerinde yağmur suyu tahliye hattı çalışmalarını da gerçekleştirdiği aktarıldı.