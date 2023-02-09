Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, depremin 86’ıncı saatinde Hatay’daki bir enkazın altından 69 yaşındaki Mehmet Alkan ile ablası 74 yaşındaki kardeşi Semiha Alkan’ı sağ olarak kurtardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, depremin 86’ıncı saatinde Hatay’daki bir enkazın altından 69 yaşındaki Mehmet Alkan ile ablası 74 yaşındaki kardeşi Semiha Alkan’ı sağ olarak kurtardı.

Depremin ilk saatlerinde Kahramanmaraş ve Hatay’a hareket ederek arama kurtarma çalışmalarına destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, hayat kurtarmaya devam ediyor. Ekipler Hatay’da General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi’ndeki 5 katlı bir binanın enkazından 86 saat sonra, 69 yaşındaki Mehmet Alkan ile ablası 74 yaşındaki Semiha Alkan’ı sağ çıkardı. Alkışlar eşliğinde enkazdan çıkartılan abla kardeş, ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.