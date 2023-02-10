Hatay’da çöken 4 katlı binanın enkazında kalan 8 yaşındaki Asya Dönmez, 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Asya enkazdan çıkartıldıktan sonra ilk dediği kelime "Bismillahirrahmanirrahim" oldu.

Hatay’da çöken 4 katlı binanın enkazında kalan 8 yaşındaki Asya Dönmez, 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Asya enkazdan çıkartıldıktan sonra ilk dediği kelime "Bismillahirrahmanirrahim" oldu.

Hollanda Başbakanı Rutte’den depremzedelere yapılan yardımlara teşekkür Hollanda Başbakanı Rutte’den depremzedelere yapılan yardımlara teşekkür

Hatay’ın Antakya ilçesinde deprem sonrası 4 katlı bir binanın enkazı altında kalan 8 yaşındaki Asya Dönmez, 4 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Kütahya İtfaiyesi ekipleri tarafından 96 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 4 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Asya Dönmez, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Öte yandan 96 saat sonra enkazdan çıkartılan Asya’nın ilk dediği kelime "Bismillahirrahmanirrahim" oldu.