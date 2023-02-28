Hatay Defne’de 96 konteynerden oluşan 54 yataklı Kocaeli Büyükşehir Hastanesi tamamlandı. Sağlık Bakanlığı’nın teçhizat ve personel temininin ardından hasta bakılmaya başlanacak.

Hatay Defne’de 96 konteynerden oluşan 54 yataklı Kocaeli Büyükşehir Hastanesi tamamlandı. Sağlık Bakanlığı’nın teçhizat ve personel temininin ardından hasta bakılmaya başlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’ın Defne ilçesinde yapımına başladığı hastanenin kurulumu tamamlandı. Mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat işleri bitmek üzere olan Kocaeli Büyükşehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından teşrif ve tıbbi cihaz kurulumları tamamlandıktan sonra doktor ve sağlık personeli atanarak, hasta kabulüne başlayacak. 96 konteynerden oluşan 54 yataklı hastanenin yılda 250 bin hastaya hizmet vermesi bekleniyor. Hastanede poliklinik hizmetlerinin yanı sıra ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi de yer alacak.

Hasta kabulüne başlanacak

Hastanede 4 ana dal branşı ve diş hekimliği hizmeti devamlı olarak verilecek. Genel cerrahi, dahiliye, çocuk, kadın doğum ve diş poliklinik hizmetlerinin verileceği hastanede haftanın belli günlerinde nöroloji, psikiyatri, fizik tedavi, göz, ortopedi poliklinik hizmetleri de olacak. Projenin kurulumu esnasında ve işletmeye alımında Sağlık Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, MÜSİAD Karlsruhe, MÜSİAD Paris görev alıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İSU, A Takımı, Ulaşım, Yapı Kontrol ve Fen İşlerinden oluşan ekipleri içme suyu, kanalizasyon, altyapı, mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat imalat çalışmalarında gece gündüz çalıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da incelenen hastanenin tıbbı teçhizat kurulumu ve sağlık personelinin atanmasıyla poliklinik hizmeti vermeye başlaması bekleniyor.