305 bin dekarlık alanda 954 bin ton ürünün beklendiği Hatay’da iyi tarım uygulaması yapılan bahçeler de narenciye hasadına başlandı.

305 bin dekarlık alanda 954 bin ton ürünün beklendiği Hatay’da iyi tarım uygulaması yapılan bahçeler de narenciye hasadına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçen ‘iyi tarım uygulamaları’ etkinliği çerçevesinde Erzin ilçesinde narenciye hasadına başlandı.Hasat edilen ilk ürünler etkinliğe katılanlara da ikram edildi.Kentte bu yıl 305 bin dekarlık alanda 954 bin ton civarına hasat beklendiği bildirildi.

Kalıntısız meyve ürettiklerini ve bu üretim modelini tercih ettiklerini belirten Ziraat Mühendisi Gürkan Gökçe“Bin dekarlık alanda yetiştirdiğimiz ürünlerimiz kalıntısız olarak yetiştirilmektedir. Yetiştirdiğimiz ürünler ise mandalina, portakal ve limon çeşitlerinden ibarettir" dedi.

Dörtyol Narenciye Üreticileri Birlik Başkanı Hacı İbrahim Seçer de,"Kanserojen madde içermeyen ürün elde etmek çok önem arz etmektedir. Bir silaha ihtiyacımız olmayabilir fakat kanserojen madde içermeyen ürüne herkesin ihtiyacı vardır. İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerimiz iyi tarım uygulamalarını biz üreticilerimiz için teşvik etmektedirler"diye konuştu.

"954 bin ton civarında ürün bekliyoruz"

Hatay’ın coğrafi özelikleri, iklim şartları nedeniyle birçok ürünün yetişmesine imkan verdiğine değinen İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu da,"Erzin ve Dörtyol’da topraklarında genel olarak narenciye yetiştiriciliğinin ağır bastığı görülmektedir. 2021 yılına göre, İlkbaharda yaşanan don olayından sonra bir kısım ürün kaybı oldu. 305 bin dekarlık alanda 954 bin ton civarında ürün bekliyoruz. Çağımızın getirdiği hızlı yaşamla birlikte artan gelir düzeyi ve eğitim seviyesi güvenli gıda tüketiminin de önemini artırmıştır. Tüketiciler tükettikleri tüm gıda ürünlerinin güvenliğinden emin olmak ister hale gelmiştir. Bu bağlamda, bakanlığımız ve il müdürlüğümüz olarak iyi tarım uygulamalarını hayata geçirerek, üreticilerimizden güvenli gıda üretmeleri konusunda yardımcı olmaktayız” ifadelerini kullandı.

İyi tarım uygulamalarında 112 üreticinin 6 bin 752 dekar alanda projeyi uyguladığı 2023 yılında da aynı şekilde devam edileceği belirtildi.