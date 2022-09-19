Hatay’ın İskenderun ilçesinde üzerinden 9 bin 500 adet captagon hap çıkan 3 şahıs gözaltına alındı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde üzerinden 9 bin 500 adet captagon hap çıkan 3 şahıs gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelendikleri R.İ., H.M. ve F.E. adlı 3 sahsı Hürriyet Mahallesi’nde bulunan millet bahçesi içerisinde durdurarak üst araması yaptı. Arama neticesinde 9 bin 500 adet captagon adlı sentetik uyuşturucu olarak kullanılan hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan R.İ., H.M. ve F.E. hakkında adli işlem başlatıldı.