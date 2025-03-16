Hatay’da bir binanın 7’nci katından düşen 44 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan bir binanın 7’nci katından düşen 44 yaşındaki Gamze Dede olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlk belirlemelerde göre kadının dengesini kaybederek düştüğü tespit edildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.