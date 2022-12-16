Hatay’da 760 kilogram el yapımı sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay’da 760 kilogram el yapımı sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler sahte ve kaçak alkollü içki imalatı ile satışının deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Ülke genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı Zincir-2 operasyonu çerçevesinde yapılan çalışmada Hatay’ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde bulunan 3 adresi belirleyen ekipler arama yaptı. Yapılan aramada 760 kilogram el yapımı sahte, 64 şişe kaçak içki ele geçirildi, 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.