Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 7 ton 908 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 7 ton 908 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Antakya Güzelburç Mahallesi’nde bulunan bir depoda kaçak tütün olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine depoda yapılan aramada 7 ton 908 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli M.S. yakalanarak adli işlem yapıldı.