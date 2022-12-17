Hatay’da 7 kadın Yeşil Doğa Kadın Girişim Kooperatifi bünyesinde bir araya gelerek geri dönüşüm tesisi kurdu. Yeşil Doğa Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Nisa Nur Çetin, hedeflerinin ayda 90 ton olan geri dönüşüm kapasitesini 500 tona çıkarmak olduğunu söyledi.

Hatay’da 7 kadın Yeşil Doğa Kadın Girişim Kooperatifi bünyesinde bir araya gelerek geri dönüşüm tesisi kurdu. Yeşil Doğa Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Nisa Nur Çetin, hedeflerinin ayda 90 ton olan geri dönüşüm kapasitesini 500 tona çıkarmak olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık projesini desteklemek isteyen kadınlar, Yeşil Doğa Kadın Girişim Kooperatifi’nde çatısı altında bir araya geldi. 25 yaşındaki Nisa Nur Çetin’in başkanlığını yaptığı 7 kadından oluşan kooperatif, Kırıkhan Ilıkpınar Mahallesi’nde 800 metrekarelik plastik atık geri dönüşüm tesisi kurdu.

Girişimci kadınlar, istihdam ettikleri çevre mühendisi ve bir çalışanla plastik malzemeleri ayrıştırıp kırma makinelerinden geçirdikten sonra talepte bulunan geri kazanım tesislerine ulaştırıyor.

“Hedefimiz ayda 90 ton olan geri dönüşüm kapasitesini 500 tona çıkarmak”

Kooperatif Başkanı Nisa Nur Çetin, geri dönüşüm adına kurulan bir kooperatif olduklarını belirterek, “Türkiye’de geri dönüşüm alanında ilk kurulan kadın kooperatifiyiz. Kurulmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi sayın cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık projesiydi. Bu projeden biz çok etkilendik. Bu projenin bir parçası olamaya karar verdik. 7 kadın bir araya gelerek kooperatifimizi kurduk. Amacımız etkili bir atık yönetimi ile birlikte atık miktarını azaltmak. Yer altı kaynaklarımızı daha verimli kullanılmasını sağlamak ve israfın önlenmesiydi. Bu amaçlar doğrultusunda 1 dönümlük arazi üzerine tesisimizi kurduk. Şuan tesisimizde 1 ayda 90 ton civarında plastiği ayrıştırarak geri kazanma tesislerine illettik ve bu sayede 1 milyon TL civarında ekonomiye katkı sağladık. Hedeflerimiz arasında tesisimizi büyütmek var ayda 90 ton olan geri dönüşüm kapasitesini 500 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Kendimizi büyüttükçe şuan 7 girişimci ve 2 kadın işçimizin sayısını daha fazla attırmayı hedefliyoruz” dedi.

Kooperatif üyelerinden Dilek Yavuz Özdemir ise daha temiz bir çevrede atıkların geri kazanımı konusunda öncü bir firma olmayı ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma adına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Tesiste görevli çevre mühendisi Bilgehan Temir, hem ‘Sıfır Atık’ projesine katkı sağlamak hem de doğaya ve ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarını söyleyerek, “Yaşantımızda kullandığımız ürünleri al at kültürü yerine al atma geri dönüşüm kültürü ile de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.