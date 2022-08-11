Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda 630 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda 630 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada Modernevler Mahallesinde üzerinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Kapalı kasa kamyonette yapılan aramada, 630 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.B. ile H.S. adlı 2 kişi gözaltına alındı.