Hatay’da depremden 160 saat sonra, 62 yaşındaki Mehmet Şükrü Hedbe, İzmir Büyükşehir itfaiyesi ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı.

Hatay’da depremden 160 saat sonra, 62 yaşındaki Mehmet Şükrü Hedbe, İzmir Büyükşehir itfaiyesi ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 7. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden en çok etkilenen illerden birisi olan Hatay’da, faciadan 160 saat sonra umut veren bir haber geldi. Bölgede bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından enkazdan, 160 saat sonra 62 yaşındaki Mehmet Şükrü Hedbe, sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Umudun adı bu kez Mehmet Şükrü Hedbe. 160 saat enkaz altında yaşama tutunan güzel kardeşimin bir an evvel sağlığına kavuşmasını dilerim. İlk günden beri enkazlarda umudun peşine düşen çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Allah size güç versin.” ifadelerine yer verdi.