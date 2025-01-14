Hatay’da hırsızlık suçundan ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Dörtyol ilçesinde; cinsel istismar suçundan aranan A.E.M. ile binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. yakalandı. 13 Ocak günü çıkarıldıkları adli mercilerce A.E.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.