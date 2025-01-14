Hatay’da hırsızlık suçundan ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatayspor’da Murat Şahin dönemi Hatayspor’da Murat Şahin dönemi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Dörtyol ilçesinde; cinsel istismar suçundan aranan A.E.M. ile binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. yakalandı. 13 Ocak günü çıkarıldıkları adli mercilerce A.E.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha