Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay’da çöken bir binada mahsur kalan 40 yaşındaki Suriyeli kadın, 55 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay’da çöken bir binada mahsur kalan 40 yaşındaki Suriyeli kadın, 55 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor. Hatay merkezde enkaz altında kalan 40 yaşındaki Suriyeli kadın, 53 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 10 katlı apartmanda zamanla yarıştı. Binanın enkazı altında kaldığı belirtilen Suriyeli kadın ekiplerce sağlıklı olarak kurtarıldı. Kadının bir çocuğunun ise hayatını kaybettiği belirtildi. Bölgede bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadının ayaklarında ağrılar olduğu öğrenildi.