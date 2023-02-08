Hatay’da depremden 50 saat sonra umut veren haberler gelmeye devam ediyor. Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri, bir kişiyi 50 saat sonra sağ kurtardı.

Hatay’da depremden 50 saat sonra umut veren haberler gelmeye devam ediyor. Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri, bir kişiyi 50 saat sonra sağ kurtardı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebep olan depremlerin ardından umutlu bekleyiş sürüyor. Enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları gece gündüz sürerken, sevindiren haberler ve görüntüler gelmeye devam ediyor.

Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri, depremden yaklaşık 50 saat sonra Hatay Antakya Emek Mahallesi’ndeki Umut 2 Apartmanı’nın enkazından bir kişiyi sağ çıkardı. 30-35 yaş arası bir erkek olduğu belirlenen ve Türkçe bilmeyen kişi, enkazdan çıkarıldıktan sonra tedavisi yapılmak üzere sağlık görevlilerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.