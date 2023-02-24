Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlara Hatay’ın Payas ilçesinde 449 yıllık tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ev sahipliği yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlara Hatay’ın Payas ilçesinde 449 yıllık tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ev sahipliği yapıyor.

Dönemin Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa’nın isteği üzerine Mimar Sinan tarafından 1574 yılında yapılan külliye, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde ayakta kalarak, yaklaşık bin 200 depremzedeye kapılarını açtı.

Yaşanan afet nedeniyle evleri hasar görerek külliyeye sığınan vatandaşlar ise yaşadıkları depremin ardından buraya geldiklerini, 3 öğün yemek ve gıda ihtiyaçlarının belediye ve devlet imkanları ile karşılandığını belirterek “Allah devletimizden ve yetkililerimizden razı olsun. Bizleri burada ağırlıyorlar” dedi.

Tarihi külliye içerisinde ve yan bahçede konaklayan depremzede vatandaşlar külliye içinde bulunan Sarı Selim Camii’nin avlusunda namaz kılarak ibadetlerini yerine getiriyor.

15 bin metrekare alana sahip külliyede kervansaray, kadınlar ve erkekler için hamam, medrese, cami ve 45 dükkanlı bedesten bulunuyor. Kervansarayın geniş avlusu, etrafında kervanların ve yolcuların geceyi geçirdikleri kubbeli odalar ile külliyenin dışında kurulan çadırlarda da yaklaşık 350 depremzede barınıyor.