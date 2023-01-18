Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi. Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi’nde H.Y. isimli şahsın iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu duyumu alınması üzerine H.Y. isimli şahsın iş yerinde ortak yapılan operasyonda işyerinin gizlenmiş kapalı özel bölmesinde toplam 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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