Hatay’ın Defne ilçesinde 4 ton 765 kilogram kaçak içki ele geçirildi.

Hatay’ın Defne ilçesinde 4 ton 765 kilogram kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Defne İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen kaçak içki ile operasyon gerçekleştirildi. Bahçeköy Mahallesi’nde bulunan M.T., C.T., S.T., E.D. ve İ.R. isimli şahısların evlerinde sahte içki imalatı yaparak satışa sunduğu bilgisi alan ekipler şüphelilere ait ev ve eklentilerde arama yaptı. Aramada mavi variller ve damacanalar içerisinde toplam 4 ton 765 kilogram kaçak alkol ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili M.T., C.T., S.T., E.D. ve İ.R. gözaltına alındı.