Hatay polisinin yaptığı çalışmada 4 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay polisinin yaptığı çalışmada 4 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Merkez Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi’nde bir aracı tespit eden ekipler durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 4 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçak sigara ile ilgili şüpheli M.M. gözaltına alınarak adli işlem yapıldı.