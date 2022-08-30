Hatay’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Valilik tarafından resepsiyon verildi.

Hatay’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Valilik tarafından resepsiyon verildi.

Hatay Valiliği tarafından düzenlenen programa Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir, Suzan Şahin, Hatay Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Tarık Çetin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, gaziler, STK’lar, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Kutlama programı müzik dinletisi ile devam etti.

Vali Rahmi Doğan, yaptığı konuşmada, " Büyük Zaferin 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimiz rahmetle minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Bundan tam yüz yıl önce başlayan bir hikaye. Bize düzen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilelebet payidar olması ve ilelebet yaşamasıdır. Bunun için büyük gayret göstermemiz lazım. Çok çalışmamız ve çok çabalamamız lazım. Bu gün evlatlarımıza daha güzel bir Türkiye emanet edebilme adına var olan bir mücadeleyi yürütüyoruz. Bu mücadelede ben Türkiye Cumhuriyetine gerçekten canı gönülden başarılar diliyorum. Türkiye bölgesinde ve yöresinde gerçekten güçlü bir devlet haline geldi. Bölgesinde ve yöresinde Türkiye bu konuda ne diyecek diye düşünen, Türkiye bu konuda ne tür adımlar atacak diye bekleyen ülkeler ve devletler var. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ne kadar güçlü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ne kadar köklü bir devlet olduğunu da göstermektedir" dedi.