Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma sonucunda bir evde kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Tekebaşı Mahallesinde C.U. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada toplam 3 ton 670 kilogram kaçak içki ile 1 adet damıtma ünitesi ele geçirildi.

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