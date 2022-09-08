Hatay’ın İskenderun ilçesinde 3 kişinin öldüğü sahte içki olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 3 kişinin öldüğü sahte içki olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

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İskenderun’da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanarak çeşitli hastanelere kaldırılan 13 kişiden 3’ü yaşamını yitirmişti. Soruşturma çerçevesinde 15 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramada 136,2 kilogram içime hazır kaçak içki ve 4 ton 400 kilo fermente kaçak içki ele geçirilmişti. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.