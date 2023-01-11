Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayı ile ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayı ile ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çekmece Mahallesinde bir adresten 25 bin lira değerinde 1 adet televizyon, 2 adet altın gerdanlık ve 3 adet saat çalındı. Altınçay Mahallesinde de bir araç ile evden 11 bin TL değerinde 1 adet oto teybi, 1 adet ses sistemi, 1 adet televizyon, 1 adet elektrikli süpürge çalındı. Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Antakya ilçesinde meydana gelen 2 ayrı hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.Polisin yaptığı çalışma sonucu şüphelilerin Y.A., K.Y. ile E.A. olduğu tespit edildi. 3 şüphelide polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli ’Nitelikli Hırsızlık’ suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden 1’i tutuklandı.

Polis ayrıca çalınan eşyaları bularak sahiplerine teslim etti.