Olayla ilgili olarak araç sürücüsü H.K. hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Hassa Akbez Uygulama Noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 3 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay’ın Hassa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan otomobilden 3 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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