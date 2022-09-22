Hatay’ın Defne ilçesinde 3 bin 550 litre sahte rakı ve 2 adet damıtma ünitesi ele geçirildi.

Hatay’ın Defne ilçesinde 3 bin 550 litre sahte rakı ve 2 adet damıtma ünitesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Defne İlçe Jandarma Komutanlığı uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen kaçak alkol ile mücadele konusunda gelen ihbar üzerine Özbek ve Büyükçat mahallelerinde bulunan 2 eve operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada bidonlar içerisinde toplam 3 bin 550 litre sahte rakı ve 2 adet damıtma ünitesi ele geçirildi.

O.D ve A.Ç isimli şüpheliler gözaltına alındı.