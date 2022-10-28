Motosikletli polis ekibinin eskortluk ettiği bisiklet turu etkinliği belirlenen güzergahların geçilmesinin ardından okul bahçesinde sona erdi.

Okul müdür yardımcısı Ali Doruk ve görevliler nezaretinde okul bahçesinden start verilen bisiklet turunda öğrenciler belirlenen cadde ve sokaklardan konvoy halinde geçerek Cumhuriyetin 99. yılını coşku içerisinde pedal çevirerek kutladılar.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla eğitim gören 298 öğrencinin katıldığı bisiklet turu düzenlendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.