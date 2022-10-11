Gözaltına alınan N.K. hakkında 4733 Sayılı Kanuna Muhalefetten 11 bin 500 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmada, Dörtyol Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sanayi Mahallesi’nde durdurulan N.K.’nin sevk ve idaresindeki otomobilde yapılan aramada 270 kilogram şeffaf poşetler içerisinde gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde durdurulan bir otomobilde 270 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

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