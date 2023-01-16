Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Aziz Küpeli’den kötü haber haber geldi. Başlatılan arama çalışmasında göl kıyısında su içerisinde ölü olarak bulundu.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Aziz Küpeli’den kötü haber haber geldi. Başlatılan arama çalışmasında göl kıyısında su içerisinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde annesi ile birlikte yaşayan Aziz Küpeli (27) dün sabah saatlerinde evden ayrıldı.

Kendisinden bir daha haber alınamayan bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan şahsın yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirerek yardım istemesinin ardından başlatılan arama çalışmaları sonucu Küpeli’nin cansız bedeni Yeniyurt mahallesinde sazlık alandaki gölde su içinde ölü olarak bulundu.

Sudan çıkartılan Küpeli’nin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.