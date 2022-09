Hatay Büyükşehir Belediyesi, 250 eğitim kurumunun fiziki koşullarını iyileştirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, talepler üzerine okulların peyzaj düzenlemesi, bahçe mobilyalarının yenilenmesi, iç ve dış cephe boyama, Atatürk büstlerinin yenilenmesi gibi birçok çalışma yaptı.

Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar daire başkanlıkları 250 farklı eğitim kurumu içerisinde zemin iyileştirme, parke döşeme işlerini tamamladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, her zaman en iyi yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Bu anlayışla eğitim, hizmetlerimizde her zaman öncelikli bir konumda oldu. Çocuklarımızın ve gençlerimizin mutluluğu ve başarıları bizlere mutluluk ve gurur veriyor. Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayabilmek için çocuklarımızın ve gençlerimizin okul ve sınav başarısını da artırmak amacıyla üzerimize düşenleri en iyi şekilde yapmaya çabalıyoruz. Öğrencilerimizin de hem ailelerinin hem öğretmenlerinin hem de bizim çabalarımızı görerek başarıyı yakalamak için çok çalışmalarını istiyoruz. Çünkü hem kendi yaşam kalitelerini hem de ülkelerinin her alanda gelişmişlik düzeyini artırmanın yolu çalışmaktan ve başarmaktan geçiyor" dedi.