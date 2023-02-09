Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, depremin 84’üncü saatinde Hatay’daki bir enkazın altından 21 yaşındaki Fuat Çamber’i sağ olarak çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, depremin 84’üncü saatinde Hatay’daki bir enkazın altından 21 yaşındaki Fuat Çamber’i sağ olarak çıkardı.

Depremin ilk saatlerinde Kahramanmaraş ve Hatay’a hareket ederek arama kurtarma çalışmalarına destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, hayat kurtarmaya devam ediyor. Ekipler Hatay’da General Şükrü Kanatlı Mahallesi’ndeki bir enkazdan depremden 84 saat sonra 21 yaşındaki Fuat Çamber’i sağ çıkardı. Alkışlar eşliğinde enkazdan çıkartılan genç, sedye ile taşındığı ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.