Hatay’ın Arsuz ilçesinde 2 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği binanın çevresindeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi’nde 2 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören ve panik yaşayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 katli binanın çatı katında, maddi hasar oluştu.