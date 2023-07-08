Hatay’ın İskenderun ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde asayişin ve huzurun sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelileri V.O. ile M.Ç. suçüstü yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1 adet klima dış ünitesi,2 adet kalorifer peteği, 5 kilogram bakır elektrik kablosu,1 çuval dolusu demir ve su musluğu, 1 çuval dolusu avize, süs eşyası ve benzeri malzemeler ele geçirildi.