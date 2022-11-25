Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi. Reyhanlı İlçesi Tayfur Sökmen Mahallesinde istihbari çalışma sonucu bir evde kaçak akaryakıt olduğu duyumu alındı. Yapılan operasyonda, ev ve eklentilerinde toplam 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Şüpheli K.K., T. İ. ve S. K. gözaltına alındı.