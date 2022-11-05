Hatay’ın Antakya ilçesinde 19 bin 740 uyuşturucu hap ve 17 kilo 770 gram takoz esrar ele geçirildi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde 19 bin 740 uyuşturucu hap ve 17 kilo 770 gram takoz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bir araç içerisinde uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldı. Kovalamaca sonucunda Antakya - İskenderun yolunda durdurulan araç içerisinde 19 bin 740 uyuşturucu hap ve 17 kilo 770 gram takoz esrar ele geçirildi.

Şüpheli R.S. ve A.H. gözaltına alındı.