Olayla ilgili olarak araçta bulunan İ.D., H.D. ile İ.D. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesi çalışmasında Cumhuriyet Mahallesi’nde motosikletli polis timlerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 18 adet kurusıkı tabanca namlusu ele geçirildi.

Sancaktepe’de metro çalışmasında vinç devrildi, o anlar kameraya yansıdı

Sancaktepe’de metro çalışmasında vinç devrildi, o anlar kameraya yansıdı

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