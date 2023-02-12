Hatay’da enkaz altından 150 saat sonra kurtarılan 2-3 yaşlarındaki bebek, UMKE ekipleri tarafından götürüldüğü sahra hastanesinden Adana’ya sevk edildi.

Hatay’da enkaz altından 150 saat sonra kurtarılan 2-3 yaşlarındaki bebek, UMKE ekipleri tarafından götürüldüğü sahra hastanesinden Adana’ya sevk edildi.

Kahramanmaraş depreminden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da depremin 7. gününde arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bir bina enkazından 150. saatte kurtarılan 2-3 yaşlarındaki bir bebek, UMKE ekipleri tarafından sağlık kontrolü için sahra hastanesine götürüldü. Burada tıbbi müdahalesi yapılan bebeğin Adana’ya sevki için helikopter istendi. Sahra hastanesinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bebekle yakından ilgilendi. "Her şey geçecek, tamam" diyerek bebeği öpen Bakan Koca, bebeğin Adana’ya sevk edilmesini sağladı. Bebek, helikopterle Adana’ya sevk edildi.