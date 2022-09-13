Hatay İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele kapsamında torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 14 ilçede, 84 ikamette eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Aramalar sonucunda 55 şüpheli yakalanırken, 12 adet ruhsatsız silah, 118 adet fişek, 3 adet kesici alet, 116,06 gram metamfetamin, 14,53 gram eroin, 76 adet Captagon, 347,94 gram esrar, 15 kök kenevir, 4 adet exstasy, 11,44 gram bonzai, 12 adet sentetik ecza hap, 2,3 gr hint keneviri tohumu, 4 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

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